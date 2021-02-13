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Baş ağrısının geçmesi için uyudu, hayatını kaybetti!

Antalya’da yaşayan öğretmen İdris Küçük baş ağrısı sebebi uyuyacağını söylemesi üzerine hayatını kaybetti. Eşini hareketsiz şekilde yattığını gören Pınar Küçük hemen 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğretmen İdris Küçük ’ün hayatını kaybettiğini söyledi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:13
Baş ağrısının geçmesi için uyudu, hayatını kaybetti!
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Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan Küçük ailesi Yenigün mahallesi Yakamoz Apartmanı’nda yaşıyordu. İstanbul’dan gelen aile akşam saat 23.00 sularında başının ağrıdığını söyleyerek uyudu. Eşinin yatakta hareketsiz şekilde yattığını gören Pınar Küçük hemen 112’yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri baba İdris Küçük’ hayatını kaybettiğini söyledi. Ölümünün henüz bilinmediği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öğretmen İdris Küçük’ ün cenazesi otopsi üzerine Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenAntalyaBaş AğrısıUyku
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