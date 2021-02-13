Baş ağrısının geçmesi için uyudu, hayatını kaybetti!

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan Küçük ailesi Yenigün mahallesi Yakamoz Apartmanı’nda yaşıyordu. İstanbul’dan gelen aile akşam saat 23.00 sularında başının ağrıdığını söyleyerek uyudu. Eşinin yatakta hareketsiz şekilde yattığını gören Pınar Küçük hemen 112’yi arayarak yardım istedi.





İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri baba İdris Küçük’ hayatını kaybettiğini söyledi. Ölümünün henüz bilinmediği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öğretmen İdris Küçük’ ün cenazesi otopsi üzerine Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



