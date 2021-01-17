Bartın'da ne gemisi battı? Bandıra ne demek? Batan gemi hangi ülkenin gemisiydi?

Bartın’da Rus bandıralı bir geminin batması sonrasında Vali Sinan Güner’den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geminin yük gemisi olduğu açıklanırken Bartın’ın İnkumu açıklarında battığı belirtildi.

Bartın’da gemi nerede battı?

3 filikada mahsur kalan mürettebat için çalışmalar devam ederken 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin kurtarıldığı açıklandı. 2 kişinin ise halen kayıp olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bartın’ın İnkumu açıklarında battığı belirtilen Rus bandralı gemide 12 kişilik mürettebat olduğu belirtildi. Mürettebattan 4 kişi yaşamını yitirirken 6 kişinin kurtarıldığı ve 2 kişinin halen arandığı açıklandı. Geminin hava olayları nedeniyle denizin köpürmesi ve çok dalgalı olması nedeniyle battığı belirtildi.

Bandıra ne demek?

Bandıra, geminin hangi ülkeye ait olduğunu gösteren ve ana güvertede bulunan bayrağa verilen isimdir. Bu bayrak sayesinde diğer devletler gelen geminin kime ait olduğunu anlayabilirler.