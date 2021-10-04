Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, bugün saat 07:45'te Bartın ve Zonguldak arasında yer alan Esenyurt mevkiinde meydana geldi.

MHP'nin Ankara'da yapılacak istişare toplantısına katılım sağlamak için parti üyeleri 74 AJ 900 plakalı araçla yola çıktı. Yağmurdan kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Kazada, 19 kişinin yer aldığı araçta Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile MHP teşkilat üyelerinden Murat Sevilmiş kaza yerinde hayatını kaybederken, 17 yolcu da yaralandı. Olay yerine birçok 112 Acil, AFAD, itfaiye ile trafik ekipleri gelirken, yaralı kişiler Bartın Deevlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olay yerinde çalışma başlattı.

MHP taziye mesajı yayımladı

Kaza hakkında MHP Twitter hesabı üzerinden yapılan taziye mesajında, "Ankara Bölge İİstişare Toplantımıza geldikleri sırada Bartın İl Teşkilatımızın içerisinde yer aldığı aracın kaza yapması soncunda yaşamını yitiren Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile teşkilat üyelerimizden Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.