Bartın'da feci kaza! Tır şoförünün kolu koptu

Bartın Liman’ından Organize Sanayi Bölgesindeki demir-çelik hurda demir götüren 47 yaşındaki Zafer G.’nin sürdüğü tır Tuna Mahallesinde Safranbolu kavşağınki virajı alamayarak devrildi.

Anadolu Ajans’ın haberine göre kazada şoför tırda sıkışırken, demirler yola dağıldı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Şoförün kolu koptu

İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartırken kolu kopan şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptıktan sonra yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.