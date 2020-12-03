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Bartın'da baba ve 2 oğlu, 10 gün içinde korona virüsten vefat etti

Korona virüs hastalığı genç yaşlı dinlemeden can almaya devam ediyor. Bartın'da 10 gün ara ile baba ve iki oğlu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:59
Bartın'da baba ve 2 oğlu, 10 gün içinde korona virüsten vefat etti
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Korona virüs hastalığı alınan tedbirlere rağmen hızla yayılmaya ve can almaya devame ediyor.

Bartın'da bir köyde hayatını sürdüren Yücetaş ailesinden 76 yaşındaki baba Alim Yücetaş 20 gün önce korona virüs hastalığı sebebiyle tedavi olmak için hastaneye yatırıldı ancak yaşlı adam tüm çabalara rağmen 23 Kasım'da hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın gurbette yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş'ta Almanya'da hastalık sebebiyle tedavi olmak için hastaneye yatırıldı ve Mustafa Yücetaş'ta hastalığa fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

Bu süreç içinde baba Alim Yücetaş ile hayatını sürdüren 50 yaşındaki Muhammet Yücetaş'a hastalık semptonları gösterdiği gerekçesiyle yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve 12 Kasım tarihinde hastaneye tedavi için yatırıldı.Ancak tüm çabalara rağmen oğul Muhammet Yücetaş bugün hayatını kaybetti ve talihsiz adam baba ve kardeşinin yanında toprağa verildi.

EMRE YÜCETAŞ: DİKKATLİ OLUN

Evin en küçük oğlu olan 20 yaşındaki Emre Yücetaş'ta babasını, abilerini ve amcalarını hastalık sebebiyle kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi ve herkesi hastalığa karşı çok dikkatli olunması konusunda uyardı.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:59
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KoronavirüsVakaBARTINBaba Ve Oğlu 2 Gün Ara Ile Hayatını Kaybetti
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