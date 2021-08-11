Bartın, dün gece saatlerinde sele teslim oldu!

Bartın, gece saatlerinde sele teslim oldu. Etkili olan sağanak yağış kentte sel felaketine neden olurken özellikle Ulus ilçesinde köprüler yıkıldı, yollarda da büyük hasar oluştu.

Meydana gelen heyelan nedeniyle ise Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı. Sel felaketinin olduğu saatlerde korku ve heyecanı aynı anda yaşayan bir vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yıkık bir evde 80 yaşındaki yaşlı kadının ise sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Şiddetli yağışın Abdipaşa'nın yanı sıra bir çok noktada hayatı felç ettiği öğrenilirken bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Yenihan köyü mevkiinde yolların çökmesi sonucu o sırada yoldan geçen araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Araçtaki kişiler AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken Yenihan köyünde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 20 kişi de yine AFAD ve UMKE ekipleri tarafından evlerinden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında evinde çocuklarını kurtarmaya çalışan bir babanın bacağından yaralandığını öğrenildi ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sel bölgelerine kısa süre içerisinde Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri de yönlendirildi.