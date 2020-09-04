Barış Pınarı noktasında çok sayıda EYP'ye el koyuldu

Barış Pınarı Harekatıyla teröristlerden arındırılan Rasulayn ilçe kırsalında MİT ile Rasulayn Jandarma Danışman Timi’nin düzenlediği ortak operasyon sonucunda pek çok el yapımı patlayıcıya el koyuldu.
MİT, güvenlik güçleri ile SMO unsurları tarafından işbirliğiyle Tel Abyad ilçesindeki Sluk beldesiyle Rasulayn ilçesi Mebruke beldesinde terör saldırıları önlendi.
Ne olmuştu?
Ceylanpınar ilçesi karşısında Suriye topraklarında Rasulayn ilçesi 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırıldı.
Son Güncelleme: 04.09.2020 19:25