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Barış Pınarı noktasında çok sayıda EYP'ye el koyuldu

Barış Pınarı harekat noktasında çok sayıda EYP'ye el koyuldu. Yürütülen arama - tarama çalışmalarıyla olası terör saldırıları önlendi.

04 Eylül 2020 Cuma 19:25
Barış Pınarı noktasında çok sayıda EYP'ye el koyuldu
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Barış Pınarı Harekatıyla teröristlerden arındırılan Rasulayn ilçe kırsalında MİT ile Rasulayn Jandarma Danışman Timi’nin düzenlediği ortak operasyon sonucunda pek çok el yapımı patlayıcıya el koyuldu.


MİT ve Jandarma Danışman Tipi’nin düzenlediği ortak operasyonda PKK tarafından araca yerleştirilmiş olan 60 kilogram ağırlığında 42 EYP ele geçirildi. Mihran köyünde de çok sayıda patlayıcının ele geçirildiği ve olası terör saldırısının önlendiği işaret edildi.

MİT, güvenlik güçleri ile SMO unsurları tarafından işbirliğiyle Tel Abyad ilçesindeki Sluk beldesiyle Rasulayn ilçesi Mebruke beldesinde terör saldırıları önlendi.

Ne olmuştu?

Ceylanpınar ilçesi karşısında Suriye topraklarında Rasulayn ilçesi 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırıldı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıEYP
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