Barış Pınarı Bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Barış Pınarı Bölgesinde terör örgütü YPG/PKK’ya dahil olduğu belirlenen 7 kişinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GpG0npBEOL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Aralık 22, 2020
Son Güncelleme: 22.12.2020 23:05