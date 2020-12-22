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Barış Pınarı Bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı son açıklamalarda Barış Pınarı Bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklamalarda komandoların başarı ile 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilirken aynı zamanda operasyonların devam edeceğinin altı çizildi.

22 Aralık 2020 Salı 23:05
Barış Pınarı Bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Barış Pınarı Bölgesinde terör örgütü YPG/PKK’ya dahil olduğu belirlenen 7 kişinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamalarda ‘Barış Pınarı Bölgesine girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 7 kişi kahraman askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir.’ Açıklamaları yapılırken operasyonların devam edeceği belirtildi.



Son Güncelleme: 22.12.2020 23:05
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Milli Savunma BakanlığıMsbBarış Pınarı Bölgesi7 TeröristEtkisiz Hale Getirildi
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