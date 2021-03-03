Barajlardaki doluluk oranları ne? İşte İSKİ verilerine barajlardaki son durum...

İstanbul ilinde bulunan barajlardaki doluluk oranları Aralık ayında %19 seviyelerine düşerken kış ayının etkisiyle yapan kar ve yağmurun ardından doluluk oranlarında yükselmeler devam ediyor. İSKİ’den gelen açıklamada, kentte bulunan barajlardaki doluluk oranının %56.71’e ulaştığı aktarıldı. Bu oranlardaki artışın mevsimsel yağışların devam etmesiyle beraber artışa geçebileceği de vurgulandı.

Kar Yağışları su miktarında artış yaşattı!

İstanbul ilinde yer alan barajların toplam doluluk oranları Aralık ayında %20 seviyelerine kadar düşüş yaşarken, etkili olan kar ve yağmur yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranları %50’lerin üstüne çıkarak %60 seviyelerine kadar yükseldi.

Barajlardaki doluluk oranları!

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72.27, Terkos'ta yüzde 52.38, Sazlıdere'de yüzde 30.29, Alibey'de yüzde 58.64, Büyükçekmece'de yüzde 58.22, Ömerli'de yüzde 68.14, Darlık'ta yüzde 64.00, Elmalı'da yüzde 64.17, Kazandere'de yüzde 61.77 ve Pabuçdere'de yüzde 40.06 olarak kaydedildi.

Toplam su rezervi 492 milyon metreküp oldu!

İstanbul’da su kaynağı sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

İşte son 15 yılda barajlardaki doluluk oranları;

1 Mart tarihi esas alındığında;