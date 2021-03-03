İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...

Barajlardaki doluluk oranları ne? İşte İSKİ verilerine barajlardaki son durum...

Barajlardaki doluluk oranları ne? Barajlarda su rezervindeki son durumları neler? Barajlardaki doluluk oranlarında kar yağışının etkisi oldu mu? İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranları ne? Vatandaşlar yağan kar ve yağmurun arından barajlardaki doluluk oranlarını merakla araştırıyorlar.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:36
Barajlardaki doluluk oranları ne? İşte İSKİ verilerine barajlardaki son durum...
Takip Et:

İstanbul ilinde bulunan barajlardaki doluluk oranları Aralık ayında %19 seviyelerine düşerken kış ayının etkisiyle yapan kar ve yağmurun ardından doluluk oranlarında yükselmeler devam ediyor. İSKİ’den gelen açıklamada, kentte bulunan barajlardaki doluluk oranının %56.71’e ulaştığı aktarıldı. Bu oranlardaki artışın mevsimsel yağışların devam etmesiyle beraber artışa geçebileceği de vurgulandı.

Kar Yağışları su miktarında artış yaşattı!

İstanbul ilinde yer alan barajların toplam doluluk oranları Aralık ayında %20 seviyelerine kadar düşüş yaşarken, etkili olan kar ve yağmur yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranları %50’lerin üstüne çıkarak %60 seviyelerine kadar yükseldi.

Barajlardaki doluluk oranları!

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72.27, Terkos'ta yüzde 52.38, Sazlıdere'de yüzde 30.29, Alibey'de yüzde 58.64, Büyükçekmece'de yüzde 58.22, Ömerli'de yüzde 68.14, Darlık'ta yüzde 64.00, Elmalı'da yüzde 64.17, Kazandere'de yüzde 61.77 ve Pabuçdere'de yüzde 40.06 olarak kaydedildi.

Toplam su rezervi 492 milyon metreküp oldu!

İstanbul’da su kaynağı sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

İşte son 15 yılda barajlardaki doluluk oranları;

1 Mart tarihi esas alındığında;

  • 2006 yılında yüzde 98,19
  • 2007 yılında yüzde 54,92
  • 2008 yılında yüzde 35,50
  • 2009 yılında yüzde 78,78
  • 2010 yılında yüzde 97,69
  • 2011 yılında yüzde 92,85
  • 2012 yılında yüzde 88,89
  • 2013 yılında yüzde 84,62
  • 2014 yılında yüzde 29,43
  • 2015 yılında yüzde 96,25
  • 2016 yılında yüzde 87,05
  • 2017 yılında yüzde 87,99
  • 2018 yılında yüzde 85,30
  • 2019 yılında yüzde 92,93
  • 2020 yılında yüzde 63,87


Son Güncelleme: 03.03.2021 14:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baraj Doluluk OranlarıİSKİIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?
Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?
İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?

Popüler Haberler

Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Babamın Kemanı filmi oyuncuları belli oldu
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Kardeşlerim dizisi ne zaman final yapacak? Kardeşlerim kaç bölüm sürecek?
Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası öldü mü? Mehmet Emin diziye geri dönüyor mu?
Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. bölüm özeti!
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?
Adana'nın risk grubu ne, hangi renkte? Adana'da hangi kısıtlamalar kalktı, sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Güldür Güldür Oyuncular Kim?
Telegram'da durum paylaşma var mı? Telegram özellikleri
Cep telefonu taksitle nasıl alınır? Taksitle cep telefonu satışı yapan yerler
Trendyol Black friday indirimleri olacak mı? Trendyol kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
25 Mayıs 2019 Cumartesi Reyting Sonuçları: Fox Ana Haber, Bir Aile Hikayesi, Survivor En Çok İzleneni Belli Oldu!
Denizli hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Denizli’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz’i kim canlandırıyor? Seyhan Taşdemir'in biyografisi
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.