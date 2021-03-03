Barajlardaki doluluk oranları ne? İşte İSKİ verilerine barajlardaki son durum...

İstanbul ilinde bulunan barajlardaki doluluk oranları Aralık ayında %19 seviyelerine düşerken kış ayının etkisiyle yapan kar ve yağmurun ardından doluluk oranlarında yükselmeler devam ediyor. İSKİ’den gelen açıklamada, kentte bulunan barajlardaki doluluk oranının %56.71’e ulaştığı aktarıldı. Bu oranlardaki artışın mevsimsel yağışların devam etmesiyle beraber artışa geçebileceği de vurgulandı.
Kar Yağışları su miktarında artış yaşattı!
İstanbul ilinde yer alan barajların toplam doluluk oranları Aralık ayında %20 seviyelerine kadar düşüş yaşarken, etkili olan kar ve yağmur yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranları %50’lerin üstüne çıkarak %60 seviyelerine kadar yükseldi.
Barajlardaki doluluk oranları!
Toplam su rezervi 492 milyon metreküp oldu!
İstanbul’da su kaynağı sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.
İşte son 15 yılda barajlardaki doluluk oranları;
1 Mart tarihi esas alındığında;
- 2006 yılında yüzde 98,19
- 2007 yılında yüzde 54,92
- 2008 yılında yüzde 35,50
- 2009 yılında yüzde 78,78
- 2010 yılında yüzde 97,69
- 2011 yılında yüzde 92,85
- 2012 yılında yüzde 88,89
- 2013 yılında yüzde 84,62
- 2014 yılında yüzde 29,43
- 2015 yılında yüzde 96,25
- 2016 yılında yüzde 87,05
- 2017 yılında yüzde 87,99
- 2018 yılında yüzde 85,30
- 2019 yılında yüzde 92,93
- 2020 yılında yüzde 63,87