Bankaların tüm şubelerinde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi: İşte yeni mesai saatleri..

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin risk haritasında vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığı görülürken salgın nedeniyle 81 il genelinde yeni bir tedbir daha alındı. Türkiye'de faaliyet gösteren bazı bankalar, il ve ilçelerde bulunan tüm şubelerindeki çalışma saatlerinde değişiklik yaptı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan İş Bankası, Garanti BBVA ve QNB Finansbank'ın yanı sıra Akbank ve Yapı Kredi'de müşteri hizmet saatlerinde değişiklik yaptıklarını duyurdular. Bankalardan yapılan açıklamalarda banka çalışanları ve toplum sağlığı açısından tüm şubelerde gişe çalışma saatlerinin, 12 Nisan 2021 Pazartesi'den itibaren saat 10:00 ila 12:30 ve 13:30 ila 16:30 arasında olacağı bildirildi.