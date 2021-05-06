İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bankalar emekli maaşı ve ikramiyesi konusunda değişikliğe gidiyor

Emekli maaşı ve ikramiye konusunda değişikliğe gidiliyor. Bankalar emekli maaşı ve ikramiye konusunda mesai saati değişikliğine gitti. Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka şubelerinde çalışma saatleri değişti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:29
Bankalar emekli maaşı ve ikramiyesi konusunda değişikliğe gidiyor
Takip Et:

Tam kapanma döneminde banka ödemelerinin nasıl yapılacağı merak ediyor. En çok merak edilen konular arasında ise emekli maaşı ve ikramiye konusunda ödemelerin nasıl yapılacağı geliyor. Emekli maaşı ve ikramiye konusunda değişikliğe gidiliyor. Bankalar emekli maaşı ve ikramiye konusunda değişikliğe gitti. Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka şubelerinde çalışma saatleri değişti. Bu kapsamda Türkiye bankalar birliği, tam kapanma süresi boyunca emekli vatandaşlarımızın emekli maaşı ve ikramiyelerini çekmeleri için 81 il banka şubelerini çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Emekli maaşı ve ikramiyelerinin kolay bir şekilde alınabilmesi için banka şubelerinin çalışma saatleri uzatıldı. Bu kapsamda 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ve 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında banka şubeleri sabah saat 09:00 ile akşam saat 16:30 arasında hizmet verecek.

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma tedbirleri genelgesi sebebiyle emekli maaşları 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında yatacaktı. Bu kapsamda salgın sürecinde yoğunluğun önüne geçirebilmek adına Türkiye bankalar birliği tarafından banka şubelerinin çalışma saatlerinin uzatılması kararı alındı. Bu kapsamda bankalar 6 Mayıs ile 11 Mayıs tarihleri arasında sabah saat 09:00 ile akşam saat 16:30 arasında hizmet verecek.

Bankaların Mesai Saati Değişti

Müşteri kabul saatler 6 Mayıs, 7 Mayıs, 10 Mayıs ve 11 Mayıs tarihlerinde saat 09:00 ile 12:30, 13:30 ile 16:30 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek. Ayrıca ramazan bayramı arife günü 12 Mayıs tarihinde bankalar saat sabah 09:00 ile 12:30 arasında müşteri kabul edecektir. Bugünlerin haricinde diğer tüm günlerde bankalar 10:00 ile 16:00 arasında hizmet verecektir.

Alınan bu kararlar doğrultusunda hem toplumun, hem de çalışanların sağlığının korunması amaçlanıyor. Ayrıca banka müşterileri mobil bankacılık, intenet ve ATM üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Daha önce tam kapanma süreci yüzünden bankalar 29 Nisan Perşembe günü çalışma saatlerini sabah saat 10:00 ile akşam saat 16:00 saatleri olarak güncellemişti.

Ayrıca emekli vatandaşlarımıza banka ikramiyeleri dağıtılıyor. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Bilgin, SSK’dan emekli olan vatandaşlarımızın ikramiyelerinin 6 Mayıs tarihinde, emekli sandığı ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlarımıza ise 7 Mayıs tarihinde ikramiyelerinin yatacağı konusunda müjde vermişti. Bu kapsamda yapılan açıklamalar doğrultusunda daha önce 1000 Türk Lirası olan emekli ikramiyesi, alınan yeni karar neticesinde 1100 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda toplamda 12 milyon 700 bin emekli vatandaşımıza toplamda 12.3 milyar Türk Lirası ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli İkramiyeleri 6 Mayıs'ta Ödenecek

O emekli sandığı ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlarımıza 7 Mayıs 2021 tarihinde bayram ikramiyesi ödenecek. SSK emeklisi vatandaşlarımıza ise 6 Mayıs 2021 tarihinde emekli ikramiyesi ödenecek. Hükümet olarak emekli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceklerini söyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeği ile çalışan emekçilerimizi başımızın tacı yapacağız. Biz her zaman emekli vatandaşlarımızın yedi gün 24 saat böyle hizmetinde olacağız açıklamalarda bulundu.

Bilgin, Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli alın teri döken ve vatan Toprağının her bir metresinde büyük emekleri olan emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini ve tüm emekli vatandaşlarımızın hem kendilerinin hem de ailelerinin bayramlarını kutladı.

O açıklamalarını sürdüren çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Biz her zaman emekli vatandaşlarımızın yanında olur. Biz onları hiçbir zaman mağdur etmemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bizim için öncelikli olan onların sağlığı ve mutluluğudur. Ramazan Bayramı’nda mutlu bir birliktelik geçirmek için, Ramazan’ın neşesini aileleriyle birlikte ve torunlarıyla birlikte iyi bir şekilde yaşamak için emekli vatandaşlarımızın ikramiyeleri ne zam yaptık. Bu zam sayesinde emekli vatandaşlarımızın ramazan bayramını mutlu bir şekilde geçirmelerini diliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar ülkemizin kalkınmasında çok önemli işler yaptı. Gençlik yıllarında ülkemizin kalkınması için büyük bir fedakarlık yaptı. Bu açıdan bizlerde onlar için fedakarlık yapmak istiyoruz. Onlar için yapacağımız fedakarlıklar konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz hiçbir zaman onları mağdur etmeyeceğiz. Şimdiden tüm emekli vatandaşlarımızı, ailelerinin, torunlarının Ramazan Bayramı’nı bakanlık olarak kutluyoruz. İyi bayramlar’’ dedi ve emekli vatandaşlarımızın ikramiyelerinin hayırlı olmasını diledi.

Özellikle son dönemlerde emekli vatandaşlarımız maaşları az olmasından dolayı büyük bir şirket içerisinde bulunuyor. Emekli vatandaşlarımızın sesini duyan ve onların mağdur olmaması için ellerinden geleni yapan devlet yetkililerimiz, son dönemde aldıkları kararla daha önce 1000 Türk Lirası olan emekli ikramiyelerini yasal düzenleme sonrasında 1100 TL’ye çıkardılar. Elbette ki bu miktar çok yüksek bir miktar değil ancak emekli ikramiyelerinin zamlanması gelecek adına ümit verici olarak gösteriliyor. En azından diğer zamlara kapı aralayacağı düşünülüyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmekliİkramiyeMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Popüler Haberler

Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?
2021 Anneler Günü için en güzel hediye seçenekleri
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için izin almaya gerek var mı? Hastaneye gitmek için izin nasıl alınır?
Emekli ikramiyesi hangi gün kimlere yatırılacak? Bugün kimlerin emekli ikramiyesi yatıyor?
Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz 28. bölümü Kanal D
Kuruluş Osman dizisi 57. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Masumiyet 11. bölüm izle tek parça! ATV Masumiyet son bölüm kesintisiz izle
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?
Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?
Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncuları
Nalbur ve hırdavat dükkanı bayilik veren firmalar 2021
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 4 Mayıs 2021 Salı
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ev hanımlarına pandemi kredisini hangi bankalar veriyor? On bin TL'lik kredi başvurusu
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL'ye kadar kredi
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu hayatı
Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.