Bankalar emekli maaşı ve ikramiyesi konusunda değişikliğe gidiyor

Tam kapanma döneminde banka ödemelerinin nasıl yapılacağı merak ediyor. En çok merak edilen konular arasında ise emekli maaşı ve ikramiye konusunda ödemelerin nasıl yapılacağı geliyor. Emekli maaşı ve ikramiye konusunda değişikliğe gidiliyor. Bankalar emekli maaşı ve ikramiye konusunda değişikliğe gitti. Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka şubelerinde çalışma saatleri değişti. Bu kapsamda Türkiye bankalar birliği, tam kapanma süresi boyunca emekli vatandaşlarımızın emekli maaşı ve ikramiyelerini çekmeleri için 81 il banka şubelerini çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Emekli maaşı ve ikramiyelerinin kolay bir şekilde alınabilmesi için banka şubelerinin çalışma saatleri uzatıldı. Bu kapsamda 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ve 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında banka şubeleri sabah saat 09:00 ile akşam saat 16:30 arasında hizmet verecek.

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma tedbirleri genelgesi sebebiyle emekli maaşları 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında yatacaktı. Bu kapsamda salgın sürecinde yoğunluğun önüne geçirebilmek adına Türkiye bankalar birliği tarafından banka şubelerinin çalışma saatlerinin uzatılması kararı alındı. Bu kapsamda bankalar 6 Mayıs ile 11 Mayıs tarihleri arasında sabah saat 09:00 ile akşam saat 16:30 arasında hizmet verecek.

Bankaların Mesai Saati Değişti

Müşteri kabul saatler 6 Mayıs, 7 Mayıs, 10 Mayıs ve 11 Mayıs tarihlerinde saat 09:00 ile 12:30, 13:30 ile 16:30 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek. Ayrıca ramazan bayramı arife günü 12 Mayıs tarihinde bankalar saat sabah 09:00 ile 12:30 arasında müşteri kabul edecektir. Bugünlerin haricinde diğer tüm günlerde bankalar 10:00 ile 16:00 arasında hizmet verecektir.

Alınan bu kararlar doğrultusunda hem toplumun, hem de çalışanların sağlığının korunması amaçlanıyor. Ayrıca banka müşterileri mobil bankacılık, intenet ve ATM üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Daha önce tam kapanma süreci yüzünden bankalar 29 Nisan Perşembe günü çalışma saatlerini sabah saat 10:00 ile akşam saat 16:00 saatleri olarak güncellemişti.

Ayrıca emekli vatandaşlarımıza banka ikramiyeleri dağıtılıyor. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Bilgin, SSK’dan emekli olan vatandaşlarımızın ikramiyelerinin 6 Mayıs tarihinde, emekli sandığı ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlarımıza ise 7 Mayıs tarihinde ikramiyelerinin yatacağı konusunda müjde vermişti. Bu kapsamda yapılan açıklamalar doğrultusunda daha önce 1000 Türk Lirası olan emekli ikramiyesi, alınan yeni karar neticesinde 1100 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda toplamda 12 milyon 700 bin emekli vatandaşımıza toplamda 12.3 milyar Türk Lirası ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli İkramiyeleri 6 Mayıs'ta Ödenecek

O emekli sandığı ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlarımıza 7 Mayıs 2021 tarihinde bayram ikramiyesi ödenecek. SSK emeklisi vatandaşlarımıza ise 6 Mayıs 2021 tarihinde emekli ikramiyesi ödenecek. Hükümet olarak emekli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceklerini söyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeği ile çalışan emekçilerimizi başımızın tacı yapacağız. Biz her zaman emekli vatandaşlarımızın yedi gün 24 saat böyle hizmetinde olacağız açıklamalarda bulundu.

Bilgin, Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli alın teri döken ve vatan Toprağının her bir metresinde büyük emekleri olan emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini ve tüm emekli vatandaşlarımızın hem kendilerinin hem de ailelerinin bayramlarını kutladı.

O açıklamalarını sürdüren çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Biz her zaman emekli vatandaşlarımızın yanında olur. Biz onları hiçbir zaman mağdur etmemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bizim için öncelikli olan onların sağlığı ve mutluluğudur. Ramazan Bayramı’nda mutlu bir birliktelik geçirmek için, Ramazan’ın neşesini aileleriyle birlikte ve torunlarıyla birlikte iyi bir şekilde yaşamak için emekli vatandaşlarımızın ikramiyeleri ne zam yaptık. Bu zam sayesinde emekli vatandaşlarımızın ramazan bayramını mutlu bir şekilde geçirmelerini diliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar ülkemizin kalkınmasında çok önemli işler yaptı. Gençlik yıllarında ülkemizin kalkınması için büyük bir fedakarlık yaptı. Bu açıdan bizlerde onlar için fedakarlık yapmak istiyoruz. Onlar için yapacağımız fedakarlıklar konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz hiçbir zaman onları mağdur etmeyeceğiz. Şimdiden tüm emekli vatandaşlarımızı, ailelerinin, torunlarının Ramazan Bayramı’nı bakanlık olarak kutluyoruz. İyi bayramlar’’ dedi ve emekli vatandaşlarımızın ikramiyelerinin hayırlı olmasını diledi.

Özellikle son dönemlerde emekli vatandaşlarımız maaşları az olmasından dolayı büyük bir şirket içerisinde bulunuyor. Emekli vatandaşlarımızın sesini duyan ve onların mağdur olmaması için ellerinden geleni yapan devlet yetkililerimiz, son dönemde aldıkları kararla daha önce 1000 Türk Lirası olan emekli ikramiyelerini yasal düzenleme sonrasında 1100 TL’ye çıkardılar. Elbette ki bu miktar çok yüksek bir miktar değil ancak emekli ikramiyelerinin zamlanması gelecek adına ümit verici olarak gösteriliyor. En azından diğer zamlara kapı aralayacağı düşünülüyor.