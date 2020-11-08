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Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi

Ankara’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan Kamil Yavuz M., İstanbul’a getirildi.

08 Kasım 2020 Pazar 21:30
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda Bank Asya'nın kuran ortaklardan olan ve FETÖ firarisi olarak aranan Kamil Yavuz M., üzerinde başkasına ait olan ve kendi adına  düzenlenmiş kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.


Kamil Yavuz M., Ankara’dan İstanbul’a getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin üzerine, ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Hakkında arama emri olan Kamil Yavuz M. uzun süredir saklandığı ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği Bylock kullanan isimlerden biri olduğu ayrıca hakkında birçok sayıda FETÖ’da yöneticilik yaptığına dair ifadeler olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraOperasyonFETÖ
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