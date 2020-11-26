Bandırma'da eski yağ fabrikasının deposunda yangın çıktı

Balıkesir’e bağlı Bandırma ilçesinde bulunan eski yağ fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi ile fabrika içinde bulunan mısır koçanları tutuşarak yangın büyüdü.

Yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu dört deposundan ikisine sıçrayan yangın 1300 metrekarelik bir alanda meydana geldi. Yangını söndürmek için on tane itfaiye aracı yangın bölgesine ulaştı. İtfaiyenin yanı sıra su tankerleri, iş makineleri de yangını söndürmek için mücadele verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken deponun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.