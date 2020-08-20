Balonlar 22 Ağustosta tekrar havada olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde salgından etkilenen sıcak hava balonlarının uçuşlarına ara verilmişti.Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte gerekli önlemler alınarak 22 Ağustosta tekrar havalanmaya başlayacak. Alınan önlemler kapsamında maske kullanımı ve ateş ölçme başta gelirken 4 ve üzeri kişi sayısına sahip balonlar için kişi sayısı azaltma yapılacak.

Uçuşlar için gerekli olan genelgenin hazırlandığını belirterek uçuş öncesi ,uçusş sırasında ve uçuş sonrasında tüm önlemlerinin alınacağı belirtildi.