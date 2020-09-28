Balkon'dan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Kahreden olay geçtiğimiz gün İzmir Torbalı'da yaşandı.

İlçede yaşayan Karadeniz ailesinin 1,5 yaşında olan Ceylin Karadeniz ve anne Ezgi Karadeniz komşularına ziyarete gitti. Bir süre burda kalan aileden Ceylin Karadeniz annesininde fark etmediği ve içerde olduğu esnada evin balkonana çıktı. Balkondan dışarıyı seyreden talihsiz çocuk sandalyeyi fark etti ve üzerine çıktı.

Bir an dengesini kaybeden minik Ceylin 5. kattan aşağı düştü. O sırada sokaktan geçmekte olan bir sağlık görevlisi ağır yaralanan talihsiz çocuğa müdahale etti ve kalbi duran çocuğu kalbini tekrardan çalıştırmayı başardı.

HAYATA TUTUNAMADI

1,5 yaşındaki Ceylin Karadeniz hemen yoldan çevrilen bir taksi ile devlet hastanesine yetiştirildi ve burda yapılan ilk müdahaleden sonra Karadeniz , İzmir Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların fakültedeki tüm çabalarına rağmen kalbi tekrar çalıştırılan talihsiz Ceylin hayata tutunamadı.

Polis üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.