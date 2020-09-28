İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Balkon'dan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Kahreden olay dün İzmir Torbalı'da yaşandı. Misafirliğe gittiği evin balkonunda oyun oynarken bir anlık dikkatsizlik sonucu düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayata tutunamadı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:58
Balkon'dan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı
Takip Et:

Kahreden olay geçtiğimiz gün İzmir Torbalı'da yaşandı.

İlçede yaşayan Karadeniz ailesinin 1,5 yaşında olan Ceylin Karadeniz ve anne Ezgi Karadeniz komşularına ziyarete gitti. Bir süre burda kalan aileden Ceylin Karadeniz annesininde fark etmediği ve içerde olduğu esnada evin balkonana çıktı. Balkondan dışarıyı seyreden talihsiz çocuk sandalyeyi fark etti ve üzerine çıktı. 

Bir an dengesini kaybeden minik Ceylin 5. kattan aşağı düştü. O sırada sokaktan geçmekte olan bir sağlık görevlisi ağır yaralanan talihsiz çocuğa müdahale etti ve kalbi duran çocuğu  kalbini tekrardan çalıştırmayı başardı.


1,5 yaşındaki Ceylin Karadeniz hemen yoldan çevrilen bir taksi ile devlet hastanesine yetiştirildi ve burda yapılan ilk müdahaleden sonra Karadeniz , İzmir Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Doktorların fakültedeki tüm çabalarına rağmen kalbi tekrar çalıştırılan talihsiz Ceylin hayata tutunamadı.

Polis üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Izmir TorbalıBalkondan Düşen çocukCeylin Karadeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
İyileşen hasta sayısı vaka sayısını uzun bir süre sonra geçti! 28 Eylül vaka tablosu açıklandı
İyileşen hasta sayısı vaka sayısını uzun bir süre sonra geçti! 28 Eylül vaka tablosu açıklandı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
"İsimsizler Hareketi" davasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu

Popüler Haberler

PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?
Kanalların yayın akışları 11 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Elimi Bırakma Ersoy kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Bulut hakkında bilgiler
Carrefour kadınlar günü indirimleri 8 Mart 2020
2019 AÖF yaz okulu ne zaman? Yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Arka Sokaklar yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Stajyer maaşları ne zaman yatıyor? Stajyer maaşı asgari ücretin kaçta kaçıdır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.