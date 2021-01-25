Balıkesir'de talihsiz olay: Cesedi 4 kiolometre uzaklıkta bulundu

Balıkesir’de yaşanan köprü kazası kahretti. Bir çiftin üzerinden geçmek istediği tahta köprünün kırılması ile nehre düşen kadının cansız bedeni 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yaşanan talihsiz olay, Balıkesir’in Tarlabaşı mahallesinde meydana geldi. Faruk ve Nuray Gezer bağ evlerine gitmek için yola çıktı. Yağmur nedeniyle eski köprüyü kullanmak isteyen çift dereden karşıya geçerken tahta köprünün kırılması ile birlikte suya düştü. Eşini kurtarmak için çaba gösteren Faruk Gezer son anda tutunarak azgın sulara düşmekten kurtulsa da Nuray Gezer suya düşerek kayboldu. Yağmurun etkisi ile akıntısı fazla olan nehirde arama çalışmaları yapılırken Gezer’in cesedi 4 kilometre uzaklıkta bulunan çalılık alanda bulundu.

2 saatlik çalışma sonucunda bulunan Nuray Gezer’in cansız bedeninde yapılan kontroller sonrasında cesedi kurtarmak için AFAD ekipleri çağırıldı. 20 metre derinlikte olan çukurdan çıkarılan talihsiz kadının cesedi otopsi için Bursa’da bulunan Ali Tıp Merkezine gönderildi.