Balıkesir'de manda yetiştiriciliği! Görüntüler belgeselleri aratmadı

Son dakika haberine göre Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan Balıklı ve Yakupköy mahallelerinde manda yetiştiriciliği ön planda yer alıyor. Bölgede 5 binin üzerinde bulunan mandaların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sabah erken saatlerde meraya salınan mandalar akşam eve dönüş sırasında dikkat çeken görüntülere şahit olundu.





Mahalle sakinleri bu duruma alışırken mandaların görünüşleri birçok kişiyi korkuttu. Balıklı Mahallesi’nden geçerken dereye giren manda sürüleri dereden geçerken oldukça keyif aldıkları görüldü.



Balıkesir halkı geçimlerini manda yetiştiriciliğinden kazanırken 2010 senesinden bu yana mahalleliye birçok destek sunuluyor. İlk zamanlar 500 civarı bulunan mandalar 2021 yılı ile 5 bin rakamını bulduğu ortaya çıktı. Mandacılık ile birlikte manda sütü, manda kaymağı ve manda yoğurdu üretimi artarken birçok insanın geçim kaynağı oldu. Kuşaktan kuşağa aktarılmasının istendiğini söyleyen mahalleli manda yetiştiriciliğini severek yaptığını açıkladı.



