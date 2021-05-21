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Balıkesir'de korku dolu anlar: Hurda deposunda yangın!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Sanayi bölgesinde yer alan hurda deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:38
Balıkesir'de korku dolu anlar: Hurda deposunda yangın!
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Balıkesir Bandırma Sanayi Sitesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Hurda deposunda çıkan yangın, yaşanılan paniğin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bandırmada yangın!

Bandırma Küçük Sanayi Sitesi’nde dün akşam 18.30 saatlerinde hurda deposunda yangın meydana geldi. Nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çoğaldı.

Bölgenin pek çok yerinden rahatlıkla görülen yangını, vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyeler yangını 2 saat içinde söndürdü.

İtfaiyelerle birlikte olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunanları araçları çekmesi konusunda uyardı. İlgili yerlerden gelen destekler sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası hurda yığıntılarını kaldırmaya kepçe ve greyderler geldi. Yangın hakkında soruşturma ise devam ediyor.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın sonrası etraftakilerin sakinleşmesi ise bir hayli zaman aldı.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirYangınHurda Deposu
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