Balıkesir'de haklarında arama kararı verilmiş 18 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarından haklarında arama kararı olan 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından şehirde güvenlik ve asayişi sağlamak adına başlatılan operasyonlar il merkezi, Ayvalık ve Edremit başta olmak üzere il genelinde yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda farklı suçlardan haklarında arama emri verilmiş toplam 18 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait mermi ile fişekler bulundu.

Öte yandan yakalanan 18 kişiden 3’ü tutuklandı. 13 kişi ise serbest bırakıldı.