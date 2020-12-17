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Balıkesir'de bir apartmanda doğal gaz patladı: 9 ev hasar gördü

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan bir apartmanda doğal gaz patladı. Patlama sonucunda 9 daired zarar gördü.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:39
Balıkesir'de bir apartmanda doğal gaz patladı: 9 ev hasar gördü
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Merkez Altıeylül ilçesi Algın Sokak’ta yer alan apartmanın 2.katındaki evde doğal patladı. Henüz nedeni öğrenilemeyen patlamada 9 daire zarar gördü.

Patlamanın sesini duyan mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlamanın olduğu apartmanın yanındaki apartmanlarda hafif çaplı zarar görürken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Patlamanın olduğu evde kiracı olarak oturan Sevim Kayalı, evinin ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğin görünce gözyaşlarını tutamadı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Kayalı, gündüz çalıştığını ve eve akşamları geldiğini söyledi. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen Kayalı, gördüğü manzara karşısında yıkıldı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirPatlamaDoğal Gaz
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