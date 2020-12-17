Balıkesir'de bir apartmanda doğal gaz patladı: 9 ev hasar gördü

Merkez Altıeylül ilçesi Algın Sokak’ta yer alan apartmanın 2.katındaki evde doğal patladı. Henüz nedeni öğrenilemeyen patlamada 9 daire zarar gördü.

Patlamanın sesini duyan mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlamanın olduğu apartmanın yanındaki apartmanlarda hafif çaplı zarar görürken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Patlamanın olduğu evde kiracı olarak oturan Sevim Kayalı, evinin ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğin görünce gözyaşlarını tutamadı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Kayalı, gündüz çalıştığını ve eve akşamları geldiğini söyledi. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen Kayalı, gördüğü manzara karşısında yıkıldı.