Balıkesir Üniversitesi Tıp ve Veterinerlik Fakülteleri yüz yüze eğitime başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde uygulamalı eğitim yapan okulların yüz yüze eğitime devam etmesi konusunda YÖK’e tavsiye kararda bulunduğunu duyurmuştu. Koca’nın açıklamasından sonra ilk olarak Balıkesir Üniversitesi, bazı bölümlerde yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp ve Veteriner Fakültelerinin 4,5 ve Tıp Fakültesinin 6. Sınıflarının gelecek yarı yıl için yüz yüze eğitim yaparak devam edeceği duyuruldu. Üniversite senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda bahar döneminde Tıp Fakültesi 4,5 ve 6, Veterinerlik Fakültesi ise 4 ve 5.sınıflar yüz yüze eğitimle devam edecek. Ayrıca Ebelik ve Hemşirelik gibi bölümlerin yer aldığı Sağlık Bilimleri Fakültesi de teorik dersleri online olarak uygulamalıları ise yüz yüze olarak yapacağını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi’nde bu bölümler dışındaki tüm fakülte ve bölümlerde derslerin uzaktan olarak online devam edeceği de öğrenildi.