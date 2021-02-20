İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Balıkesir Üniversitesi Tıp ve Veterinerlik Fakülteleri yüz yüze eğitime başlayacak

Balıkesir Üniversitesi'nin uygulamalı eğitim gören Tıp ve Veterinerlik Fakültelerinin 4,5 ve 6.sınıf öğrencileri bahar yarıyılı itibari ile derslerine yüz yüze eğitim ile devam edecek.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:42
Balıkesir Üniversitesi Tıp ve Veterinerlik Fakülteleri yüz yüze eğitime başlayacak
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde uygulamalı eğitim yapan okulların yüz yüze eğitime devam etmesi konusunda YÖK’e tavsiye kararda bulunduğunu duyurmuştu. Koca’nın açıklamasından sonra ilk olarak Balıkesir Üniversitesi, bazı bölümlerde yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp ve Veteriner Fakültelerinin 4,5 ve Tıp Fakültesinin 6. Sınıflarının gelecek yarı yıl için yüz yüze eğitim yaparak devam edeceği duyuruldu. Üniversite senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda bahar döneminde Tıp Fakültesi 4,5 ve 6, Veterinerlik Fakültesi ise 4 ve 5.sınıflar yüz yüze eğitimle devam edecek. Ayrıca Ebelik ve Hemşirelik gibi bölümlerin yer aldığı Sağlık Bilimleri Fakültesi de teorik dersleri online olarak uygulamalıları ise yüz yüze olarak yapacağını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi’nde bu bölümler dışındaki tüm fakülte ve bölümlerde derslerin uzaktan olarak online devam edeceği de öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirÜniversitesiYüzyüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü
Beşiktaş'ta refüjdeki ağaca çarpan sürücü yaralandı
Beşiktaş'ta refüjdeki ağaca çarpan sürücü yaralandı
Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Antalya Serik'te tek katlı bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya Serik'te tek katlı bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vuruldu
Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vuruldu

Popüler Haberler

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Okullarda yüz yüze sınavlar ertelenecek mi, sınavlar iptal olur mu?
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yaşı ve oynadığı diziler
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak görmenin tabiri ve anlamı
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar doğum tarihi
Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Gs Club Brugge maçı saati ve canlı yayın kanalı
2021 AGİ tablosu Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ücretleri değişti mi?
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
SGK emeklilik hesaplamada ne gibi bilgiler ister? SGK emeklilik hesaplama örnekleri
Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Erol Bulut kime tepki gösterdi? Fenerbahçe'yi kim tehdit etti? Fenerbahçe ile Bein Sport arasındaki sorun ne?
Arıza dizisi Burak kimdir? Gerçek adı nedir? Olgun Toker nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.