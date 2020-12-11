Balıkesir Susurluk'ta 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi!

Balıkesir’de akşam saatlerinde şiddeti 4.1 olan bir deprem yaşandı.
AFAD Deprem Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre akşam saat 17.37’de merkezi Balıkesir Susurluk olan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derininde meydana geldi. Deprem sebebi ile meydana gelen can ya da mal kaybı bulunmuyor.
İşte AFAD tarafından açıklanan deprem verileri:
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Tarih-Saat : 11.12.2020, 17:37:49 TSİ
Enlem : 39.9901 N
Boylam : 28.1961 E
Derinlik : 7.00 km
Son Güncelleme: 11.12.2020 22:56