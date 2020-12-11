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Balıkesir Susurluk'ta 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi!

Balıkesir'e bağlı Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Susurluk merkezli depremin yerin 7 kilometre derininde meydana geldiği ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı açıklandı.

11 Aralık 2020 Cuma 22:56
Balıkesir Susurluk'ta 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi!
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Balıkesir’de akşam saatlerinde şiddeti 4.1 olan bir deprem yaşandı.

AFAD Deprem Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre akşam saat 17.37’de merkezi Balıkesir Susurluk olan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derininde meydana geldi. Deprem sebebi ile meydana gelen can ya da mal kaybı bulunmuyor.

İşte AFAD tarafından açıklanan deprem verileri:

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Susurluk (Balikesir)

Tarih-Saat : 11.12.2020, 17:37:49 TSİ

Enlem : 39.9901 N

Boylam : 28.1961 E

Derinlik : 7.00 km



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:56
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Anahtar Kelimeler:
DepremBalıkesirSusurluk
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