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Balıkesir Burhaniye'de bir mahalle vaka sayısının artması sonucu karantinaya alındı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Karadere Mahallesi’nde ki bazı evler karantinaya alındı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:37
Balıkesir Burhaniye'de bir mahalle vaka sayısının artması sonucu karantinaya alındı.
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Burhaniye’de koronavirüs vakalarının ve temaslı insanların bulunduğu evlere Kaymakam İlyas Memiş Başkanlığında toplanan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alma uygulaması başlatıldı. 

Yapılan açıklama: “Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:37
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Anahtar Kelimeler:
VakaBurhaniyeKoronavirüs
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