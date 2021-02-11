Balığa boy yasağı geldi

Yasaklar aykırı avlanan balıkçıların hamsileri yardım kuruluşlarına verildi.

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde habersiz yapılan ani denetlemede boy yasaklarına uyulmadığı için 2 ton hamsi el konularak yardım kuruluşlarına verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hamsi avı yasağının ardında gece baskınla denetleme yaptı. Sınırı 9 santimetrenin altında olan 2 ton hamiye el konularak yasal işlemler başlatıldı. Boy yasağına aykırı avlayan sorumlular hiçbir itirazda bulunamadan suçlarını kabul ettiler. El konulan balıklar yardım kuruluşlarına bağışlanarak balık ziyafetinde bulunduruldu.

Avcıların henüz yeterince büyümemiş balıkları avlaması, deniz balıkçılığına ciddi derecede zarar verdiği gibi türlerin hayatını da riske atıyor. Bu açıdan avcılara gerekli eğitimlerin ya da cezaların verilmesi gerekiyor.