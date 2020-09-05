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Balayı kabusa döndü ,kendisine köylüleri sahip çıktı

Balayı için gittiği otelde rahatsızlanan ve korona-virüs testinin pozitif çıktı gelin köyüne dönünce karantinaya alınan köy sakinleri geline sahip çıkarak hakkında çıkan pozitif olduktan sonra düğüne katıldı iddialarını yalanladı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 18:39
Balayı kabusa döndü ,kendisine köylüleri sahip çıktı
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Balayı için gittiği otelde rahatsızlanan ve korona-virüs testinin pozitif çıktı gelin köyüne dönünce karantinaya alınan köy sakinleri geline sahip çıkarak hakkında çıkan pozitif olduktan sonra düğüne katıldı iddialarını yalanladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Kozkalesi köyünde Pazar akşam evlenen bir çift  balayı için gittikleri otelde gelinin rahatsızlaşması üzerine hastaneye giderek test yaptırdılar.Test sonucunu beklemeden köye dönen çift hakkında yapılan dedikodularda gelinin pozitif olduğu halde düğünlere katıldığı söylendi.

KÖY HALKI YALANLADI GELİNE SAHİP ÇIKTILAR.


Köye döndükten 2 gün sonra gelinin korona-virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte köy karantina altına alındı.. Gelinin korona-virüslü olmasına rağmen düğünlere katıldığı yönündeki iddialara köylüler, karşı çıkarak geline sahip çıktılar.

Edinilen bilgilere göre köye dönem gelin evine gider gitmez kendini karantina altına altığı eşiyle odalarını ayırdığı ve kimseyle görüşmediği öğrenildi. Sonucu çıkmadan kendini karantina altına alarak sevdiklerini korumak için tedbirlerini aldığı ortaya çıktı.Köyde olan düğüne sadece damadın sosyal mesafeye uyarak katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Köy giriş –çıkışları jandarma tarafından kapatılan köy tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Köyde bir panik havası yaşansa da gelinin kimseyle temasa geçmediği ve iletişim kurmadığı hiçbir düğüne katılmadığı söylendi.



Son Güncelleme: 05.09.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
DüğünKORONA
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