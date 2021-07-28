Bakü Bildirgesi üç ülke tarafından imzalandı

Üç ülke meclis başkanları tarafından imzalanan Bakü Bildirgesi üç ülke arasında stratejik olarak ilişkilerin ileri düzeyde geliştirilmesine ve barışın tesis edilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Bildirge töreninde söz alan ve bir konuşma gerçekleştirenMeclis Başkanı, üç ülkenin güvene dayalı ilişkisi bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve karşılıklı refah için çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir NA sözcüsü, ikili ticareti teşvik etmek için bakanlıklar arası bir çalışma grubu oluşturulmasını da önerdi.