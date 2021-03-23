Bakanlıktan maske ve yüz siperliği ile ilgili yeni düzenleme!

Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlerin balında gelen maske ve yüz siperliğinin ne kadar güvenli olduğu konusunun tartışıldığı şu günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından çok önemli bir adım atıldı. Kişisel koruyuculuk kapsamında hazırlanan tebliğ kapsamında yapılan denetimlerle birlikte değişikliğe gidildi ve yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğde, Kısa adı TAREKS olan ve dış ticaret alanında risk esası alınarak yapılan kontrol sistemiyle yapılan denetimlere ilişkin düzenlemeye gidildiği ve bu kapsamda maske ve yüz siperliği gibi önemli koruyucu donanımların ithalatıyla ilgili yürütülen denetimlerde bazı hususların düzenlendiği belirtildi.

İlgili mevzuatı içeren tebliğ hükümlerinde söz konusu uygulamalara aykırı hareket ettiği belirlenen ve TAREKS aracılığı ile bu ürünlerle yetkili firmalar adına işlem yapması için yetki verilmiş kişilerin yetkileri, öngörülen fiilin bedel ağırlığına göre belirli bir süre zarfında askıya alınacağı belirtildi. Ayrıca firma tarafından öngörülen denetim başvurularının da belirli bir süre yada oran kapsamında fiili denetime yönlendirileceği ifade edildi.