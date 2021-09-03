Bakanlıktan işçiler hakkında flaş karar: Haftada 1 kez PCR testi şartı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz aşı olmamış işçilerin işyerlerine haftada 1 kez PCR testi ibraz etmeleri konusunda bir karar alındığını duyurdu.

Söz konusu kararda 6 Eylül tarihinden itibaren işverenlerin henüz Kovid-19 aşısı olmamış olan işçilerinden çalıştıkları yerlerde karşılaşabilecek tüm sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili hem koruyucu hem de önleyici tedbirlerin alma yükümlülüğü ile birlikte kendilerinden zorunlu olarak haftada bir kez olmak kaydıyla PCR testi şartı getirildiği belirtildi.

Bakanlığın aldığı kararda ayrıca Kovid-19 aşısı henüz tamamlanmamış olan çalışanlara söz konusu durumun işverenler tarafından yazılı olarak bilgilendirmesi gerektiği ve işçilerden aldıkları test sonuçlarının da kayıt altında tutulma zorunluluğunu bulunduğu bildirildi.

İşveren tarafından yapılan bilgilendirmelerde, aşı olmamış olan çalışanlara konulacak olan kesin Kovid-19 tanısı sonrası, durumun hem iş hem de sosyal güvenlik mevzuatına doğuracak olası sonuçları da yine işveren tarafından işçilere ayrıca bildirilecek.