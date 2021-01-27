Bakanlık'tan flaş karar! Hijyen uygulaması marketlere taşındı

Ticaret Bakanlığı, marketlerde açık bir şekilde satışa sunulan sebze ve meyvelerin satışlarında uyulması gerekli olan standartlarla ilgili yeni bir tebliğ hazırladı. Hazırlanan tebliğe göre ise çilek, kayısı, mantar gibi ürünler seçmece olarak değil kapalı bir şekilde satılacak.

Bakanlık, sebze ile meyvelerin ambalajlanması, satış yerlerine taşınması ve marketlerde satışa sunulması ile ilgili gerekli standartları sektörlerden gelen talepleri dikkate alarak hazırladığı yasa taslağında özellikle hava depolarında saklanan ürünlerin perakende satış yerlerinde kapalı alanlarda satılmasına izin verileceği, açık yerlerde seçmece şeklinde alınamayacağını belirtti.

Soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin palet kullanımına uygun kapalı ya da tenteli taşıma araçlarıyla taşınması gerektiğinin bildirildiği yasa taslağında açık satışları yasaklanan ürünler listesini de şöyle sıraladı:

- Ahududu,

- Böğürtlen,

- Çilek,

- Dut,

- Erik,

- İncir,

- Kabak çiçeği,

- Kiraz,

- Kuşkonmaz,

- Mango,

- Mmantar,

- Soya filizi,

- Şeftali,

- vişne,

- Mlta eriği..