İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Bakanlık'tan flaş karar! Hijyen uygulaması marketlere taşındı

Ticaret Bakanlığı, Koronavirüs tedbirlerinde uyguladığımız hijyen uygulaması marketlere taşımaya karar verdi. Söz konusu karara ilişkin bir yasa taslağı hazırlayan Bakanlık taslakta bir çok ürünün seçmece şeklinde satılması izin verilmeyeceğini belirtti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:47
Bakanlık'tan flaş karar! Hijyen uygulaması marketlere taşındı
Takip Et:

Ticaret Bakanlığı, marketlerde açık bir şekilde satışa sunulan sebze ve meyvelerin satışlarında uyulması gerekli olan standartlarla ilgili yeni bir tebliğ hazırladı. Hazırlanan tebliğe göre ise çilek, kayısı, mantar gibi ürünler seçmece olarak değil kapalı bir şekilde satılacak.

Bakanlık, sebze ile meyvelerin ambalajlanması, satış yerlerine taşınması ve marketlerde satışa sunulması ile ilgili gerekli standartları sektörlerden gelen talepleri dikkate alarak hazırladığı yasa taslağında özellikle hava depolarında saklanan ürünlerin perakende satış yerlerinde kapalı alanlarda satılmasına izin verileceği, açık yerlerde seçmece şeklinde alınamayacağını belirtti.

Soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin palet kullanımına uygun kapalı ya da tenteli taşıma araçlarıyla taşınması gerektiğinin bildirildiği yasa taslağında açık satışları yasaklanan ürünler listesini de şöyle sıraladı:

- Ahududu, 

- Böğürtlen, 

- Çilek, 

- Dut, 

- Erik, 

- İncir, 

- Kabak çiçeği, 

- Kiraz, 

- Kuşkonmaz, 

- Mango, 

- Mmantar, 

- Soya filizi, 

- Şeftali,

- vişne, 

- Mlta eriği..

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 10:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıMarketSeçmece ürün Satış YasağıSeçmece ürün Listesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var
Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var
TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!
TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!
Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!
Konya'da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Konya'da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Denizli'de bir besihanede yangın çıktı
Denizli'de bir besihanede yangın çıktı

Popüler Haberler

Elektrik fatura desteği nedir, şartları neler? Elektrik faturası yardımından kim nasıl faydalanabilir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Asgari geçim indirimi neye göre verilir? 2021 Agi kaç yaş çocuğa kadar verilir?
Acemi Anneler dizisindeki Aleyna karakteri kimdir?
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Malta yaşam şartları nasıl? 2021 Malta asgari ücretleri
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova
SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu? Sigorta hangi durumlarda diş tedavilerini öder?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!
Şampiyon dizisi Gülten kimdir? Meltem Savcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekliler için uygun faiz ve vade oranlı kredi imkanı
Ramo dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Show TV yeni dizi Ramo ne zaman başlayacak?
Bitlis askerlik şubesi telefon ve adres bilgileri
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Toki kura tarihleri belli oldu mu?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Makedonya'da asgari ücret ne kadardır? Makedonya yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
2021 Kayıp, çalıntı ehliyet ücreti ve kaybetme cezası
Zehirli Çiçekler oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.