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Bakanlık ve Başsavcılık'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu ile alakalı açıklamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma değil "ön inceleme" olduğunu duyurdu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:41
Bakanlık ve Başsavcılık'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
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İçişleri Bakanlığı konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir

.

 Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir”

İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Başsavcılık da açıklama yaptı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması ise şu şekilde kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

 "Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:41
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Anahtar Kelimeler:
EkremİmamoğluSondakikaIçişleribakanlığıİstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı
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