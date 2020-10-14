Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleriyle mücadelesi yurt içi ve yurt dışında sürüyor.

İçişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ağrı Doğubayazıt kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Yıldırım 3 Operasyonunda 6 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda ;

Işıklarımız yanmaya devam ederken Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir denildi.