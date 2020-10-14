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Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle mücadele sürüyor. İç İşleri bakanlığı yapmış olduğu açıklamada yurt içindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:01
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleriyle mücadelesi yurt içi ve yurt dışında sürüyor.

İçişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ağrı Doğubayazıt kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Yıldırım 3 Operasyonunda 6 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


Bakanlık resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda ;

Işıklarımız yanmaya devam ederken Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir denildi.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 12:01
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Terörist6 Terörist öldürüldüIçişleri Bakanlığı
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