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Bakanlık 1 Mehmetçiğin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı bugün, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı’nda teröristler tarafından tuzaklanan bir bomba yüzünden 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 23:19
Bakanlık 1 Mehmetçiğin şehit olduğunu açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı sırasında 1 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada Pençe Harekatı alanında 28 Eylül 2020 tarihinde Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın infilak etmesi sonucunda bir Mehmetçiğimizin yaralandığı ifade edildi. Acil bir şekilde hastaneye götürülen askerimize tüm müdahalelerin yapıldığı ancak kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı. Ayrıca açıklamanın devamında şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK’ya ve tüm Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilendi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitTSKMsbOrdu
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