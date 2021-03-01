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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı başladı! Masada önemli kararlar

Erdoğan başkanlığında ki kabine toplantısı saat:15.00'da başladı. Kabine toplantısı sonrasında kısıtlamalar, yüz yüze eğitim ve restonların açılması ile ilgili olarak önemli kararların alınması bekleniyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 18:18
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı başladı! Masada önemli kararlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine az önce toplandı. Tüm bakanların katıldığı korona virüs gündemli kabine toplantısı devam ediyor.

Kurulun masasında yüz yüze eğitim, kısıtlamalar, restoran ve kafelerin durumuyla ilgili olarak önemli kararların alınması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kabinenin masasında en önemli konulardan birisi de uzun süredir kapalı olan ve sadece paket servis yapabilen restoran ve kafeler durumu görüşülecek. Toplantıda uzun süredir kapalı olan mekanların açılmasıyla ilgili olarak yol haritası masaya yatırılıp değerlendirilecek ve kabinede alınan karar toplantı sonrasında açıklanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabinenin konuşup değerlendirece bir diğer önemli konu ise milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim meselesi olacak. Kabine 1 Mart tarihinde başlaması planlanan ancak ertelenen yüz yüze eğitim ile ilgili son karar verilecek. Riskin olmadığı illerde yüz yüze eğitim kararının Valiliklere devredilmesi planlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun önerileri, illerdeki vaka tablosu, mutasyonlu virüs yayılımı göz önüne alınarak adım atılacak. Vaka riski az illerde sokak kısıtlamalarının esnetilmesi ve kaldırılması yönünde karar alınabileceği belirtiliyor.

 

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 18:18
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