Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sebebiyle tam zamanlı uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, liselerde yapılması planan yüz yüze sınavlar ve öğretmen atamaları başta olmak üzere bir çok konuda merak edilen soruları cevapladı.

Uzaktan eğitim nasıl gidiyor?

Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitimde , tatmin edici sonuçların alındığını söyleyen Selçuk, dünyada ki sistemler ile yapılan kıyaslamada bunu gördüklerini ifade etti. Selçuk, ayrıca öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile yapılan çevrimiçi görüşmelerde geri bildirimler aldıklarını sözlerine ekledi.

Liselerde yapılma planan yüz yüze sınavlar ile net konuşan Bakan Selçuk, normalde öğrencilerin derslerden 2-3 sınav olduklarını ancak bu sene her dersten sadece bir sınav yapacaklarını açıkladı.Selçuk, sınavların iptal edilmesi gibi bir seçeneği düşünmediklerini vurguladı.

Ek öğretmen ataması yapılacak mı?

Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak konuşan Bakan Selçuk, AK partinin uzun yıllar boyunda senelik 40 bin atama yaptığını, fakat bu sene ki pandemi süreci sebebiyle bu sayının 20 binde kaldığı söyledi. Selçuk, bu atama sayısının artması için taleplerinin olduğunu ifade etti.