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Bakan Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamayı yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamayı yaptı! Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama neticesinde hangilerinin yüz yüze eğitim alacağı hangilerinin uzaktan eğitim alacağı belli oldu…

09 Eylül 2020 Çarşamba 03:54
Bakan Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamayı yaptı!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim senesinde eğitimlerin nasıl verileceği ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen konu hakkında sonunda ayrıntılar belli oldu.


Bakan Selçuk 21 Eylül olarak belirlenen tarihte yüz yüze eğitime yalnızca okulöncesi öğrencileri ile birinci sınıf öğrencilerinin ilk uyum haftasında 1 gün sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olarak başlanacağını aktardı. Üçüncü haftadan itibaren diğer sınıflarda da yüz yüze eğitim için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 03:54
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