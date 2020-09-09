Bakan Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamayı yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim senesinde eğitimlerin nasıl verileceği ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen konu hakkında sonunda ayrıntılar belli oldu.

Bakan Selçuk 21 Eylül olarak belirlenen tarihte yüz yüze eğitime yalnızca okulöncesi öğrencileri ile birinci sınıf öğrencilerinin ilk uyum haftasında 1 gün sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olarak başlanacağını aktardı. Üçüncü haftadan itibaren diğer sınıflarda da yüz yüze eğitim için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.