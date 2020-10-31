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Bakan Ziya Selçuk: İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, İzmir Seferihisar'da 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ''Güçlükleri birlikte aşacağız.'' diye konuştu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 21:49
Bakan Ziya Selçuk: İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verilecek
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden İzmir’de yaşanan deprem sonrasında yaraların sarılacağını işaret etti. Selçuk, il genelinde eğitime de bir hafta süreyle ara verileceğini duyurdu. Eğitim ailesi olarak öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin birbirlerine çok daha sıkı kenetleneceğine vurgu yapan Bakan Selçuk, ‘’Güçlükleri birlikte aşacağız.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 31.10.2020 21:49
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Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukBakan Selçuk
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