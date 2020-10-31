Bakan Ziya Selçuk: İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden İzmir’de yaşanan deprem sonrasında yaraların sarılacağını işaret etti. Selçuk, il genelinde eğitime de bir hafta süreyle ara verileceğini duyurdu. Eğitim ailesi olarak öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin birbirlerine çok daha sıkı kenetleneceğine vurgu yapan Bakan Selçuk, ‘’Güçlükleri birlikte aşacağız.’’ diye konuştu.

Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir









Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) Ekim 31, 2020