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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Harp ve vazife malullerine ek ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerine ek ödeme yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, 59 binden çok vatandaşa toplamda 214 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı...

21 Ocak 2021 Perşembe 11:44
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Harp ve vazife malullerine ek ödeme yapılacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerine ek ödeme bünyesinde 59 binden çok vatandaşa toplamda 214 milyon 652 bin liralık ödeme yapılacağı bildirdi.

Harp ve vazife malullerine verilecek olan ek ödeme miktarlarının 3 bin 647 lira ve 6 bin 631 lira arasında değiştiğini söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin banka ve PTT şubelerinden kişilere aktarılacağını aktardı.

Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 79. Maddesi bünyesinde harp ve vazife malullüğü maaşı alanlara, çalışmaya başladıkları için maaşı kesilenlere ve vazife malulü olarak maaş başlanmadan görev değişikliği yaparak çalışmayı sürdürenlere de maluliyet seviyelerine göre ödemeler gerçekleştirilecek.



Son Güncelleme: 21.01.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
Ek ödemeHarp Ve Vazife Malulü
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