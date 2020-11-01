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Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok

İzmir yaşanan deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan afetzedeler için yer sıkıntısı olmadığı açıklaması geldi.

01 Kasım 2020 Pazar 23:36
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
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Tarihinin en büyük deprem felakatini yaşayan İzmir'de enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken bölgede ki akut, afad ve tüm yetkililer depremden etkilenen evsiz kalan tüm vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüyor.

Depremden hemen sonra kısa süre içinde AFAD tarafından kurulan çadırlar isteyen vatandaşlar yerleştirilirken, vatandaşların beslenme dahil her türlü ihtiyaçlarıda karşılanıyor.


Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından önemli bir duyuru paylaştı.

Çataklı,bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınması için yer sıkıntısı olmadığını söyledi. Çataklı ayrıca, AFAD tarafından deprem bölgesinde kurulan çardırların da doluluk oranının yaklaşık yüzde 65 olduğunu , Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 01.11.2020 23:36
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İzmir DepremiIzmirİçişleri Bakanlığı SözcüsüBakan Yardımcısı İsmail Çataklı
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