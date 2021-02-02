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Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafını yere serenlerle ilgili attığı tweeti Twitter tarafından sansürlenmesine tepki gösterdi.

02 Şubat 2021 Salı 21:16
Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesinin önünde yere serilen Kabe fotoğrafı sonrası LGBT’liler  ile ilgili attığı tweet Twitter tarafından sansürlenmişti.

Twitter nefret içerikli dedi

Bakan Soylu’nun atığı tweeti Twitter nefret içerikli olduğu gerekçesiyle sansürlemişti. Bunun sonrasında da Soylu, Twitter’dan sansürlü bir mesaj paylaşarak herkesi Telegram uygulamasına çağırdı.

“Telegram’ı aktif olarak kullanacağım”

Twitter’ın atılan mesajlara yönelik sansür uygulamasına tepkide bulunan Bakan Soylu, Telegram hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu, Twitter yaptığı sansürü eleştirirken artık Telegram’ı aktif olarak kullanacağını söyledi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluTwitterTelegram
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