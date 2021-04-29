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Bakan Soylu duyurdu: Eren-2 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Diyarbakır'ın Lice ilçesinden sürdürülen Eren-2 Operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:26
Bakan Soylu duyurdu: Eren-2 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Eren-2 Operasyonunda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde beş teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamalarda, Eren-2  Operasyonlarında,, Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda sözde 'özel güç sorumlusu' içinde bulunduğu beş terörist, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu açıklamaların ardından bir teröristin daha etkisizleştirildiği duyuruldu.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluEren-2 Operasyonu
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