Bakan Soylu duyurdu: Eren-2 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Eren-2 Operasyonunda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde beş teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5️⃣ terörist daha etkisiz!



Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun — Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) Nisan 29, 2021

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamalarda, Eren-2 Operasyonlarında,, Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda sözde 'özel güç sorumlusu' içinde bulunduğu beş terörist, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu açıklamaların ardından bir teröristin daha etkisizleştirildiği duyuruldu.