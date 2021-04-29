Bakan Soylu duyurdu: Eren-2 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Eren-2 Operasyonunda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde beş teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5️⃣ terörist daha etkisiz!— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) Nisan 29, 2021
Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun
Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamalarda, Eren-2 Operasyonlarında,, Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda sözde 'özel güç sorumlusu' içinde bulunduğu beş terörist, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu açıklamaların ardından bir teröristin daha etkisizleştirildiği duyuruldu.
Eren-2️⃣ Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5️⃣ terörist, etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe↔️ Temizlik (@TC_icisleri) Nisan 29, 2021