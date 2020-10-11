Bakan Selçuk'tan öğretmenlere flaş çağrı: Okul bahçelerine fidan dikin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmen ve öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerine fidan bırakmaya davet etti. Selçuk, yanan ormandan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyerek öğretmenlere fidan dikme çağrısında bulundu.

Ne oldu?

Terör örgütü PKK tarafından Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta çeşitli noktalarda orman yangınları başlamıştı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.