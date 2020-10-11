Bakan Selçuk'tan öğretmenlere flaş çağrı: Okul bahçelerine fidan dikin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmen ve öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerine fidan bırakmaya davet etti. Selçuk, yanan ormandan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyerek öğretmenlere fidan dikme çağrısında bulundu.
Ne oldu?
Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) Ekim 11, 2020
Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum.
Son Güncelleme: 11.10.2020 23:39