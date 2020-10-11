İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere flaş çağrı: Okul bahçelerine fidan dikin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt genelinde çeşitli noktalarda çıkan orman yangınları nedeniyle öğretmenlere fidan dikme çağrısında bulundu.

11 Ekim 2020 Pazar 23:39
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere flaş çağrı: Okul bahçelerine fidan dikin
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmen ve öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerine fidan bırakmaya davet etti. Selçuk, yanan ormandan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyerek öğretmenlere fidan dikme çağrısında bulundu.

Ne oldu?


Terör örgütü PKK tarafından Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta çeşitli noktalarda orman yangınları başlamıştı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
Tekirdağ Malkara'da araç takla attı: 2 yaralı
Tekirdağ Malkara'da araç takla attı: 2 yaralı
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına uyarı: Ermenistan'ı uyarın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına uyarı: Ermenistan'ı uyarın
Motosiklet kazasında iki arkadaş feci şekilde can verdi
Motosiklet kazasında iki arkadaş feci şekilde can verdi
18 yaşındaki genç, yüksek gerilim akımına kapılarak yaşamını yitirdi
18 yaşındaki genç, yüksek gerilim akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisindeki Çömlekçi İdris karakteri kimdir?
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 11 Ekim 2020 Pazar tarihli önemli gelişme
PTT 2020 Ekim Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2020
2020 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Memur nedir, ne iş yapar? Memur nasıl olunur?
Balık kokusu evden en kolay nasıl çıkar?
Rusya ve Irak'ta çalıştırmak üzere Türk işçi ve personel alımı yapılacak! İlan başvuru şartları ve başvuru sayfası
Kadir Gecesi Mesajları - Yepyeni 2019 Yılı Mübarek Kadir Gecesi Mesajları
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Tahsin Paşa geri dönüyor!
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 11 Ekim 2020
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2020
SGK Özel Hastane Fizik Tedavi Karşılıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.