Bakan Selçuk, 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştü'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından son dakika açıklamaları merak uyandırdı. Öğretmenler tarafından uzun zamandır beklenen atamalar ile ilgili konuşan Bakan Selçuk özellikle pandemi sürecinde öğretmen eksiği olduğunu ve alımların ilerleyen süreçlerde yapılacağını belirtti. Açıklamalarında;

‘Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.’ Diyen Bakan Selçuk’un açıklamaları sonrasında öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ki azalma nedeni ile öğretmen – öğrenci ilişkilerinin arttığı ve öğretmenlerin öğrenciler ile daha fazla ilgilenebildiği belirtildi.