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Bakan Selçuk mesleğe yeni başlayan öğretmenin maaşını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün mecliste yapmış olduğu bilgilendirme konuşmasında mesleğe yeni başlamış, 9/1'de olan öğretmenin maaşını açıkladı.

13 Aralık 2020 Pazar 23:14
Bakan Selçuk mesleğe yeni başlayan öğretmenin maaşını açıkladı
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Meclis genel kurulunda bugün Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri yapıldı. Milletvekillerinin konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk meclis genel kurulunda bilgilendirme konuşması yaptı.

Uzaktan eğitim süreci ve öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapan Bakan Selçuk, mesleğe yeni başlamış ve 9/1 kademesinde olan bir öğretmenin maaşının ne kadar olduğunu da genel kurulda paylaştı.

9/1'DEKİ ÖĞRETMENİN MAAŞI 1/7/2020 TARİHİ İTİBARİYLE 4.369 TL'DİR

Bakan Selçuk 1 Temmuz itibariyle mesleğe yeni başlamış ve 9/1 kademesinde olan bir öğretmenin maaşının net olarak 4.369 TL olduğunu açıkladı. Selçuk, öğretmenlerin verdiği ek derslerinde saat ücretinin net olarak 18,22 TL olduğunu vurguladı ve her eğitim öğretim yılı başında sayıları 1 milyonu bulan öğretmenlere  1.210 lira ödenek verildiğini sözlerine ekledi



Son Güncelleme: 13.12.2020 23:14
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Anahtar Kelimeler:
MebBakan Selçuköğretmen Maaşları
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