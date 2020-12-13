Bakan Selçuk mesleğe yeni başlayan öğretmenin maaşını açıkladı

Meclis genel kurulunda bugün Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri yapıldı. Milletvekillerinin konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk meclis genel kurulunda bilgilendirme konuşması yaptı.

9/1'DEKİ ÖĞRETMENİN MAAŞI 1/7/2020 TARİHİ İTİBARİYLE 4.369 TL'DİR

Uzaktan eğitim süreci ve öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapan, mesleğe yeni başlamış ve 9/1 kademesinde olan bir öğretmenin maaşının ne kadar olduğunu da genel kurulda paylaştı.

Bakan Selçuk 1 Temmuz itibariyle mesleğe yeni başlamış ve 9/1 kademesinde olan bir öğretmenin maaşının net olarak 4.369 TL olduğunu açıkladı. Selçuk, öğretmenlerin verdiği ek derslerinde saat ücretinin net olarak 18,22 TL olduğunu vurguladı ve her eğitim öğretim yılı başında sayıları 1 milyonu bulan öğretmenlere 1.210 lira ödenek verildiğini sözlerine ekledi