Bakan Selçuk açıkladı: Giresun’da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bir süre önce olan sel ve heyelan felaketinden çok sayıda vatandaş etkilenirken bölgede selzedeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Selçuk, işinde uzman kişilerle oluşturulan ekiplerle selden etkilenen vatandaşlarımız için her zaman hazır olduklarını ifade etti.Bu ekiple birlikte tüm vatandaşların tertürlü pisikolojik ve sosyal anlamda destek olacaklarını söylerken ,daha önce bölge halkı için gönderilen 2,5 milyon TL’ye ek 5 milyon TL daha ödenek gönderilerek, toplamda 7,5 milyon TL kaynak vatandaşlarının kullanımı açın sosyal yardımlaşma vakıflarına gönderildi.