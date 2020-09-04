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Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
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Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı. Pakdemirli, yangının 18 saat sonra kontrol altına alındığını açıkladı.

04 Eylül 2020 Cuma 16:48
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli’nin Çardak ilçesinde yaşanan orman yangınını havadan takip etti. Yangına dair değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, yangının 18 saat sonunda kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Denizli’nin Çardak ilçesinde orman yangınına dair sabah saatlerinde havadan incelemelerde bulundu. 200 hektarlık alanın kül olduğu yangın 18 saat sonunda kontrol altına alındı.


55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 grayder, 4 müdahale aracı, 250 yangın işçisi ile 7 helikopterle yapılan müdahalelerde ölçüm çevresinin ortalama 7 kilometre olduğunu belirtti.

‘’300-350 hektarlık alan etkilenmiş olabilir.’’

Pakdemirli, yapılan ölçümlerde 300 – 350 hektarlık alanın etkilendiğini ancak bunun yarısının yanmadığının ortaya çıktığını aktardı. 200 hektar civarında alanın etkilenmiş göründüğünü söyleyen Bakan, bunun resmi rakamlar olmadığını ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 16:48
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıDenizliYangın
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