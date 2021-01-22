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Bakan Kurum ve Bakan Gül Ankara'da ki yeni Adliye Sarayı için bir araya geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkent Ankara'da yapılacak olan yeni Adliye Sarayı için görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar görüşmelerini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

22 Ocak 2021 Cuma 01:11
Bakan Kurum ve Bakan Gül Ankara'da ki yeni Adliye Sarayı için bir araya geldi!
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir araya geldi. Görüşmede Ankara’da yapılacak yeni adliye binası görüşülürken iki bakanda sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda, "Tamamlandığında geleneksel mimarimizin kıymetli öneklerinden biri olacak Ankara Adalet Sarayı, çevre ve iklim dostu tasarımıyla da başkentimize değer katacak" dedi.

Adalet bakanı Gül ise Adliye sarayı ile ilgili paylaşımında ‘Bittiğinde başkente yakışır bir bina olacak. Bakanımız Sayın Murat Kurum’un bizzat yöneteceği Adliye Sarayı konusunda son görüşmelerimizi yaptık’ dedi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 01:11
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Anahtar Kelimeler:
Murat KurumAbdülhamit GülYeniAdliye SarayıSosyal Medya
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