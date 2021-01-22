Bakan Kurum ve Bakan Gül Ankara'da ki yeni Adliye Sarayı için bir araya geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir araya geldi. Görüşmede Ankara’da yapılacak yeni adliye binası görüşülürken iki bakanda sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda, "Tamamlandığında geleneksel mimarimizin kıymetli öneklerinden biri olacak Ankara Adalet Sarayı, çevre ve iklim dostu tasarımıyla da başkentimize değer katacak" dedi.

Başkentimize yakışacak, Yeni Ankara Adliyesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/kkiM6Zrxo4 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) Ocak 21, 2021

Adalet bakanı Gül ise Adliye sarayı ile ilgili paylaşımında ‘Bittiğinde başkente yakışır bir bina olacak. Bakanımız Sayın Murat Kurum’un bizzat yöneteceği Adliye Sarayı konusunda son görüşmelerimizi yaptık’ dedi.