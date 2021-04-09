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Bakan Koca:'İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda megakent İstanbul'da vaka sayılarının Mart ayı başına göre 10 kat arttığını duyurdu. Bakan Koca,'İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz' ifadelerini kullandı.

09 Nisan 2021 Cuma 21:25
Bakan Koca:'İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz'
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Türkiye'de korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarında ki artış devam ediyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan vaka artışları dikkat çekerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca megakent İstanbul ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

'İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, İstanbul sağlık yöneticileriyle toplantı yaptıklarını ve İstanbul'da vaka sayılarının Mart ayı başına gör 10 kat arttığını ifade etti. Koca, tespit edilen günlük vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İStanbul'da olduğunu sözlerine ekledi ve İstanbul'un korunmasının ülkemizinde korunması olduğunu sözlerine ekledi.

Vakaların yüzde 85'i varyant

Koca, tespit edilen vakaların yüzde 85'inin varyant vakalar olduğunu duyurdu ve bu sebeple bulaşmanın hızlı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, hastalık ile mücadelede aşının en büyük silah olduğunu bir kez daha vurguladı ve vatandaşları aşı olmamaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade etti.




Son Güncelleme: 09.04.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaIstanbul Vaka SayısıKoronavirüs
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