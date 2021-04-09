Bakan Koca:'İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz'

Türkiye'de korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarında ki artış devam ediyor.

'İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz'

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan vaka artışları dikkat çekerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca megakent İstanbul ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, İstanbul sağlık yöneticileriyle toplantı yaptıklarını ve İstanbul'da vaka sayılarının Mart ayı başına gör 10 kat arttığını ifade etti. Koca, tespit edilen günlük vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İStanbul'da olduğunu sözlerine ekledi ve İstanbul'un korunmasının ülkemizinde korunması olduğunu sözlerine ekledi.

Vakaların yüzde 85'i varyant

Koca, tespit edilen vakaların yüzde 85'inin varyant vakalar olduğunu duyurdu ve bu sebeple bulaşmanın hızlı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, hastalık ile mücadelede aşının en büyük silah olduğunu bir kez daha vurguladı ve vatandaşları aşı olmamaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade etti.