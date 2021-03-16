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Bakan Koca,illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.

16 Mart 2021 Salı 00:49
Bakan Koca,illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
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Türkiye'de 2 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci devam ediyor. Son olarak bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs vaka sayılarının dikkatle takip edildiğini ve şu anda için illerde mevcut durumların devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar tam anlamıyla uyulmadığınıda sözlerine ekledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce sosyal medya hesabın üzerinden illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.

İşte illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:49
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Bakan KocaIllere Göre Vaka Sayıları100 Bin Kişide Görülen Vaka
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