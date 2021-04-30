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Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda Sputnik V aşısının acil kullanımın onayının verildiğini duyurdu.

30 Nisan 2021 Cuma 16:05
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
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Geçtiğimiz yıl Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi ile mücadele sürerken hastalık üzerinde etkili aşılama çalışmaları dünya ve ülkemizde devam ediyor.

2021 yılı başında ülkemizde başlayan aşılama çalışmaları devam ediyor ve şu anda Türkiye'de Çin üretimi Sivonac ve Alman üretimi Biontech aşıları Bakanlığın belirlediği yol haritasına göre devam ediyor.

İki aşının uygulanma süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. aşı olan Sputnik V aşısıyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

 Sputnik V aşısının acil kullanımına onayı verildi

Bakan Koca yapmış olduğu son dakika açıklamasında Sputnik V aşısının acil kullanımına onayının verildiğini duyurdu.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Sputnik VRus Aşısı
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