Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması

Geçtiğimiz yıl Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi ile mücadele sürerken hastalık üzerinde etkili aşılama çalışmaları dünya ve ülkemizde devam ediyor.

2021 yılı başında ülkemizde başlayan aşılama çalışmaları devam ediyor ve şu anda Türkiye'de Çin üretimi Sivonac ve Alman üretimi Biontech aşıları Bakanlığın belirlediği yol haritasına göre devam ediyor.

Sputnik V aşısının acil kullanımına onayı verildi

İki aşının uygulanma süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. aşı olanaşısıyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Bakan Koca yapmış olduğu son dakika açıklamasında Sputnik V aşısının acil kullanımına onayının verildiğini duyurdu.