Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması

Geçtiğimiz yıl Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi ile mücadele sürerken hastalık üzerinde etkili aşılama çalışmaları dünya ve ülkemizde devam ediyor.
2021 yılı başında ülkemizde başlayan aşılama çalışmaları devam ediyor ve şu anda Türkiye'de Çin üretimi Sivonac ve Alman üretimi Biontech aşıları Bakanlığın belirlediği yol haritasına göre devam ediyor.
Sputnik V aşısının acil kullanımına onayı verildi
Bakan Koca yapmış olduğu son dakika açıklamasında Sputnik V aşısının acil kullanımına onayının verildiğini duyurdu.
Son Güncelleme: 30.04.2021 16:05