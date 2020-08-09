Bakan Koca’dan koronavirüsle alakalı yeni uyarılar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönem içinde artış gösteren koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca “Yaşayandan Uyarılar” adı altında yapmış olduğu açıklamada koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan doktorun neler yaşadığını aktardı.

Fahrettin Koca açıklamasında koronavirüse yakalanan doktorun kendi ağzından söylediklerini şu şekilde aktardı;

“İlk hastalarda biriyim. Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, ide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor. -Dr. Selçuk K.”